ذكرى 30 يونيو .. سهام جبريل: القيادة السياسية اعتبرت المرأة أيقونة العمل الوطنى

أكدت الدكتورة «سهام جبريل»، عضوة المجلس القومي للمرأة و مقررة لجنة المحافظات،علي أن تمكين المرأة المصرية فى مختلف ميادين الحياة يعد التزاما وطنيا يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته، مشيرة إلى أن شهدت السنوات الحادية عشر الأخيرة دعم و حضور المرأة فى قلب مسيرة العمل الوطنى، مشددة على أن لم يكن متوافر فى سنوات سابقة إلا أن دعم القيادة السياسية للمرأة كان له الدور الأكبر فى تمكين المرأة المصرية وتحقيق طموحات وحقوق سعت إليها لسنوات طويلة حيث وجدت المرأة الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية.

وأضافت« جبريل »، في تصريح خاص «للبوابة نيوز» ، أن القيادة السياسية اعتبرت المرأة المصرية ايقونة العمل الوطنى، حيث أن شاهدنا اهتماما كبيراً لدعم وتمكين المرأة في كافة المناحى وفى ظل وجود إرادة سياسية داعمة للمرأة استطاعت أن تخطو خطوات متقدمة فى المساهمة فى تنمية مجتمعها من خلال توليها الكثير من مواقع صنع القرار، حيث أنها

تولت المرأة منصب محافظ ونائب محافظ،تعيين اول امرأة في منصب شيخ بلد عام 2019 ،وغيرها من المهن التى استطاعت أن تحقق فيها النجاح والتميز ، حيث أن بلغت نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، لـ 57% فى المرحلة الأخيرة. - هذا الى جانب إنخفاض معدلات البطالة بين الفتيات ودخول الفتيات اعمال كانت مقصورة على الذكور مثل مهنة المأذون والسائق وغيرها، 24.8 % نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وأوضحت ، أن هذه الإنجازات لم تتحقق إلا في وجودة قيادة سياسية واعية وداعمة للمرأة ومساندة لها وعلى ثقة بأن نجاحها يضيف إلى مكتسبات الوطن ورصيدة، مشددة على أن فترة حكم الجماعة الفاشية تعد أصعب سنوات عاشتها المرأة قبل 2014، حيث شهدت محاولات الإخوان لإرجاع المرأة واخفاق حركة التقدم والتمكين التي سعت إليها لسنوات طويلة ، كما أن تلك الفترة شهدت درجات تراجع ومحاولات التربص لكل المتميزات واحباطهن.