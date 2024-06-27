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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. ننشر أصحاب طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح

محافظ مطروح يعتمد
محافظ مطروح يعتمد محضر لجنة البت فى طلبات تقنين الاراضي
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حصلت “البوابة” على كشف بأسماء المواطنين أصحاب طلبات التقنين الذين تم عرض طلباتهم على اللجنة العليا للبت في تقنين أراضي الدولة بمحافظة مطروح، والموافقة عليها وتسعيرها؛ وفقا للقانون 144 لسنة 2017. 
وناشدت إدارة الأملاك بمحافظة مطروح المواطنين المذكورة أسماءهم بالكشوف المرفقة، التوجه لإدارة الاملاك بديوان عام المحافظة لاستكمال باقي الإجراءات.

شعيب يعتمد محضر لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح

كان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، قد اعتمد محضر لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح، بحضور اللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد الحوفى مدير الأملاك؛ وفقا للقانون 144 لسنة 2017.

محافظ مطروح يعتمد 140 طلب مبان بعدد من مدن ومراكز المحافظة

وأوضح محافظ مطروح، أن الاعتماد جاء بعد مراجعة وفحص اللجنة لعدد 140 طلب مبانٍ بعدد من مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى النظر في 29 طلب تظلم مقدم من المواطنين، منها 28 طلبا لأراضي مبانٍ وطلب لأراضي زراعية، وذلك بعد سداد أصحابها مبلغ جدية التظلم؛ وقامت اللجنة بمناقشة كل طلب على حدة، للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع في أعمال التقييم  للتيسير على المواطنين؛ وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

محافظ مطروح يؤكد مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي


وأكد محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، حرص جميع أجهزة المحافظة على التيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة، مع العمل على تذليل العقبات  وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

بالأسماء.. ننشر أسماء أصحاب طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح

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