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الخميس 27 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الشئون الهندسية بالتعليم العالي تستقبل رئيس جامعة جنوب الوادي

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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استقبلت المهندسة امل شعبان رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة التعليم العالي، الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بحضور محمد احمد عبدالعزيز، مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية والإدارية المهندس محمد حسين جادالله مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، وذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمه الاداريه الجديدة.

وتناول اللقاء بحث انشاء جامعة قنا التكنولوجية والإشادة برئيس جامعة جنوب الوادي فى الارتقاء بالجامعه والمشروعات التطويرية التى تشهدها الجامعه خلال هذه الفترة فى عهده.

كما هنأت رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية رئيس الجامعة على حصول جامعة جنوب الوادي على الترتيب المتقدم فى التصنيفات العالميه للجامعات.                                         

ومن جانبه قدم الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة الشكر على حسن الاستقبال والتعاون البناء بين الجامعة وبين الإدارة المركزية للشئون الهندسية.

وأعرب عكاوي، عن سعادته بزيارتهم لجامعة جنوب الوادي لإنشاء جامعة قنا التكنولوجية، والجهود التى بذلوها خلال الزيارة.

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