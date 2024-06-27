كمال أبورية في «سيما ماجي».. شخصية انتهازية تسعى للكسب غير المشروع

يواصل الفنان كمال أبو رية، تصوير مشاهده ضمن أحداث المسلسل الجديد “سيما ماجي”، بطولة الفنانة رانيا يوسف والفنانة حورية فرغلي، من تأليف حسان دهشان وإخراج تامر السعدني.

ويجسد كمال أبو رية خلال الأحداث شخصية رجل انتهازي يدعى طارق، متزوج من سيدة من الطبقة الأرستقراطية وهي الفنانة مادلين طبر، وهو شخص يحب مصلحته ويخطط طوال الوقت لكي يحقق مكاسب أغلبها غير مشروعة.

وأشار كمال أبو رية، في بيان صحفي إلى أن هذه الشخصية جديدة ولم يقدمها من قبل، شخص شرير انتهازي، وتابع:"أخدت الدور في اتجاه الدعابة حتى لا يكون قاتم أنا لم أقدم الشرير المكشر طول الوقت، يهزر على خفيف حتى لا نخرج من إطار الشخصية مع مراته والبيت ويسبب لهم مشاكل كثيرة حتى يحقق من ورائهم مكاسب شخصية".

تدور أحداث مسلسل “سيما ماجي” في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

مسلسل “سيما ماجي” بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج" OP Media" الدكتور أحمد القصاص، الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.