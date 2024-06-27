يورو 2024.. صافرة بولندية تدير مباراة إيطاليا وسويسرا في دور الـ16

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الخميس، عن طاقم تحكيم مباراة إيطاليا وسويسرا في دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

يواجه منتخب إيطاليا، نظيره السويسري في أولى مباريات دور الـ16 من بطولة يورو 2024، التي تقام على الملعب الأولمبي في برلين، بعد غد السبت، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدير البولندي سيمون مارتشينياك مباراة منتخب إيطاليا ضد سويسرا، في أولى مواجهات دور الـ16 لبطولة يورو 2024، ليستمر في قيادة المباريات الحاسمة حيث سبق له إدارة نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، الذي جمع الأرجنتين وفرنسا.

طاقم تحكيم مباراة إيطاليا ضد سويسرا

ويضم طاقم مباراة إيطاليا ضد سويسرا، بجانب حكم الساحة مارتشينياك، الحكم المساعد الأول: توماس ليستكيفيس (بولندا)، الحكم المساعد الثاني: آدم كوبشيك (بولندا)، الحكم الرابع: فاكوندو تيلو (الأرجنتين)، حكم الفيديو المساعد: توماس كويتوسكي (بولندا)، مساعد حكم الفيديو المساعد الأول: بارتوش فرانكوفسكي (بولندا)، مساعد حكم الفيديو المساعد الثاني: باستيان دانكيرت (ألمانيا).

وتأهل منتخب سويسرا إلى دور الـ16 من يورو 2024 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، بينما تأهل منتخب إيطاليا وصيفًا في المجموعة الثانية.