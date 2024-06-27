ريال مدريد يضم خوسيلو نهائيًا قبل انتقاله إلى الغرافة

أعلن نادي إسبانيول الإسباني، اليوم الخميس، عن بيع مهاجمه خوسيلو ماتو إلى ريال مدريد بشكل نهائي، بعد تفعيل بند أحقية الشراء المتضمن في عقد الإعارة بين الطرفين.

وكان ريال مدريد قد ضم خوسيلو على سبيل الإعارة في صيف العام الماضي، مع وجود بند أحقية شراء بقيمة 1.5 مليون يورو.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن خوسيلو توصل بالفعل إلى اتفاق مع نادي الغرافة القطري للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، أن صفقة انتقال خوسيلو إلى الغرافة جرى الاتفاق عليها بالفعل، وأن اللاعب سيوقع عقدًا لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام آخر.

خوسيلو إلى الغرافة القطري

وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن المفاوضات بين الغرافة وإسبانيول، صاحب عقد خوسيلو الأصلي، لم تكن تسير بشكل سلس، مما دفع ريال مدريد إلى تفعيل بند أحقية الشراء في عقد الإعارة.

وأوضحت الصحيفة أن خوسيلو تلقى عرضًا مغريًا من الغرافة براتب سنوي يصل إلى 8.5 مليون يورو، وهو مبلغ لا يستطيع ريال مدريد دفعه أو حتى المنافسة عليه.

وبالتالي، فإن تفعيل ريال مدريد لبند أحقية الشراء سيسمح له ببيع خوسيلو إلى الغرافة دون الدخول في مفاوضات مع إسبانيول، مع تحقيق ربح مالي من الصفقة.