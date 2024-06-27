محافظ أسوان يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد.. تفاصيل

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.

وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك والمثمر بين المحافظة والهيئة من خلال إقامة مشروعات تحقق التنمية المستدامة والعوائد الإيجابية منها، والتى من أبرزها إنشاء المنطقة اللوجستية العالمية بمنطقة كركر، والمجمعات الحرفية الجديدة ببلانة بنصر النوبة، والرمادى قبلى بإدفو، وفارس بكوم أمبو، والكوبانية ووادى كركر بأسوان، والتى تضم عدد من الورش والماكينات والأنشطة المستهدفة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للإستفادة من المقومات والمزايا النسبية المتعددة تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وطبقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.

وخلال اللقاء قدم محافظ أسوان شكره لهيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء شريف صالح لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات البناءة والهادفة ، فضلاً عن الدور المتميز والبناء الذى تقوم به الهيئة لدعم العديد من المشروعات التنموية والإستثمارية بنطاق المحافظة والتى تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب الأسوانى، موجهاً مسئولى الجهات المعنية بسرعة الإنتهاء من كافة المهام والتكليفات التى تم التوجيه بها مسبقاً حتى يتسنى إستكمال هذه المشروعات، ونهوها على أكمل وجه.

تحقيق العوائد الإيجابية من المشروعات بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى

فيما قدم اللواء شريف صالح شكره لمحافظ أسوان على إهتمامه المستمر بتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المشتركة لما ستحققه من عوائد إستثمارية عديدة ومتنوعة للدولة وللمواطن، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الهادفة لتحقيق ذلك لجنى ثمار هذه الجهود قريبا وتحقيق طفرة كبيرة بأسوان فى ظل توافر كافة عناصر التنمية بها.

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