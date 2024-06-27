جامعة أسيوط تدعو أساتذتها للتقدم إلى لجان تعليم المجلس الأعلى

دعت جامعة أسيوط أعضاء هيئة التدريس (الأساتذة) من ذوي الخبرات من جميع كليات الجامعة، ومعاهدها، الراغبين في التقدم للجان قطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات للدورة 2024-2027، ضرورة الإسراع في استيفاء متطلبات التقدم على النحو التالي:

1- التسجيل برابط قاعدة بيانات الجامعة

2- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي سارية

3- استيفاء متطلبات ملف المرحلة الأولى (الكمية)

https://scu.eg/first-stage

4- استيفاء متطلبات ملف المرحلة الثانية (الكيفية)

https://scu.eg/second-stage

مع ضرورة استيفاء جميع المرفقات المذكورة في دليل التقدم الوارد من أمانة المجلس الأعلى للجامعات

https://scu.eg/application-guide-for-sector-committees

تجدر الإشارة؛ يتم استلام جميع الملفات المذكورة أعلاه مستوفاة جميع الشروط والمعايير ومعتمدة من الكلية( نسخة ورقية+ نسخة الكرتونية على CD) بالإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالمبنى الإداري الدور الثالث جناح (د) للفحص والمراجعة.

علمًا بأن آخر موعد للاستلام هو: الخميس الموافق 18يوليو 2024، ولن يتم استلام أية ملفات ترد بعد هذا التاريخ.

وتتشرف الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ بتقديم الدعم الفني والإجابة عن جميع الاستفسارات للراغبين في التقديم.