يورو 2024| بعد انتهاء دور المجموعات.. تعرف على المنتخبات المتأهلة لثمن النهائى

أسدل الستار عن مواجهات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتى تستضيفها ألمانيا، والتى أسفرت نتائجها عن الفرق المتأهلة لدور الـ 16 بالبطولة الأعرق فى القارة العجوز.

واسفرت نتائج دور المجموعات باليورو عن تأهل 16 منتخب من 6 مجموعات، 12 منتخب منهم تأهل كأول لمجموعته وثانى، بينما تأهل 4 منتخبات كأفضل ثوالث.

وجاءت المنتخبات المتأهله لدور الـ 16من يورو 2024، كالتالى:

المجموعة الأولى:

1- ألمانيا - 7 نقاط

2- سويسرا - 5 نقاط



1- ألمانيا - 7 نقاط 2- سويسرا - 5 نقاط المجموعة الثانية:

1- إسبانيا - 9 نقاط

2- إيطاليا - 4 نقاط.

1- إسبانيا - 9 نقاط 2- إيطاليا - 4 نقاط. المجموعة الثالثة:

1- إنجلترا - 5 نقاط

2- الدانمارك - 3 نقاط

3- سلوفينيا - 3 نقاط

1- إنجلترا - 5 نقاط 2- الدانمارك - 3 نقاط 3- سلوفينيا - 3 نقاط المجموعة الرابعة:

1- النمسا - 6 نقاط

2- فرنسا - 5 نقاط

3- هولندا - 4 نقاط

1- النمسا - 6 نقاط 2- فرنسا - 5 نقاط 3- هولندا - 4 نقاط المجموعة الخامسة:

1- رومانيا - 4 نقاط

2- بلجيكا - 4 نقاط

3- سلوفاكيا - 4 نقاط

1- رومانيا - 4 نقاط 2- بلجيكا - 4 نقاط 3- سلوفاكيا - 4 نقاط المجموعة السادسة:

1- البرتغال - 6 نقاط

2- تركيا - 6 نقاط

3- جورجيا - 4 نقاط.



وأسفرت نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة يورو 2024، عن تساوى أكثر من فريق فى عدد النقاط، كما حدث فى المجموعة الخامسة، والتى حصل فيها الـ4 منتخبات على نفس عدد النقاط "4 نقاط"، ألا أن الاتحاد الأوروبى وضع لوائح تنظم تلك المسألا، والتى جاءت كالتالى:



ووفقًا للمادة 20 من لائحة "يورو 2024"، ففي حال تساوى فريقين أو أكثر من نفس المجموعة في عدد النقاط بنهاية الدور الأول، يتم تطبيق المعايير التالية بالترتيب لحسم التأهل:



1- أكبر عدد من النقاط في المباريات التي لُعبت بين الفرق المعنية.

2- أكبر فارق أهداف في المباريات التي لُعبت بين الفرق المعنية.

3- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المباريات التي لُعبت بين الفرق المعنية.

4- أكبر فارق أهداف في كل مباريات المجموعة.

5- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة.

6- أقل عدد من نقاط "الانضباط" استنادًا إلى البطاقات الصفراء والحمراء التي تلقاها اللاعبون والمدربون والمسؤولون في كل مباريات المجموعة (بطاقة حمراء = 3 نقاط، بطاقة صفراء = نقطة واحدة، طرد بسبب بطاقتين صفراوين في مباراة واحدة = 3 نقاط).

7- مركز كل فريق في الترتيب الإجمالي للتصفيات المؤهلة للبطولة، وفي حال كان المنتخب الألماني، صاحب الأرض، والذي لم يشترك في التصفيات، طرفًا يتم إجراء قرعة.



إذا تساوى فريقان في عدد النقاط والأهداف المسجلة والمستقبلة، ولعبا المباراة الأخيرة في المجموعة ضد بعضهما البعض، وظلا متساويين في نهاية المباراة، يتم تحديد ترتيبهما النهائي بركلات الترجيح، بشرط ألا تكون هناك فرق أخرى في المجموعة لديها نفس عدد النقاط عند انتهاء جميع مباريات المجموعة. إذا كان أكثر من فريقين لديهم نفس عدد النقاط، يتم تطبيق المعايير المذكورة سابقًا.

كيفية أختيار أفضل أربع منتخبات فى المركز الرابع



وعلى الجانب الآخر وضع الاتحاد الأوروبى معيار لأختيار أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث، والتى جاءت كالتالى:

ووفقًا للمادة 21 من لائحة البطولة، تتم مقارنة نتائج الفرق التي تحتل المركز الثالث بناءً على مبارياتها الثلاث في دور المجموعات، وفقًا للمعايير التالية:



1- عدد النقاط الأعلى.

2- فارق الأهداف الأعلى.

3- عدد الأهداف المسجلة الأعلى.

4- عدد الانتصارات الأعلى.

5- أقل عدد من نقاط "الانضباط" استنادًا إلى البطاقات الصفراء والحمراء التي تلقاها اللاعبون في كل مباريات المجموعة (بطاقة حمراء = 3 نقاط، بطاقة صفراء = نقطة واحدة، طرد بسبب بطاقتين صفراوين في مباراة واحدة = 3 نقاط).

6- مركز كل فريق في الترتيب الإجمالي للتصفيات المؤهلة للبطولة، وفي حال كان المنتخب الألماني، صاحب الأرض، والذي لم يشترك في التصفيات، طرفًا يتم إجراء قرعة.