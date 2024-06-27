وزيرا الرياضة والصحة يتابعان حالة السباحة شذي نجم في مستشفي بمعهد ناصر

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على زيارة ومتابعة الحالة الصحية للسباحة شذى نجم، لاعبة نادي طنطا الرياضي عقب توقف عضلة القلب أثناء التدريب، وذلك بمعهد ناصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



اطلع الوزير من اللجنة الطبية العليا لرعاية الرياضيين، والطاقم الطبي المعالج للحالة علي أخر تطورات الحالة، والعناية من قِبل الأطقم الطبية بالمعهد التى توفر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوية لها، بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة ورئيس اللجنة الأوليمبية، ولفيف من أعضاء اللجنة الطبية والفريق المعالج وأسرة اللاعبة.



كما حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على توجيه الشكر وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ؛ لجهوده في توفير رعاية ملائمة للاعبة منتخب السباحة شذي محمد نجم، بمعهد ناصر.



وأعرب الوزير عن عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للاعبة، والعودة لأسرتها وممارسة السباحة مرة أخري في القريب العاجل إن شاء الله.



وأشار «صبحي» إلى دعم ورعاية الرياضيين المصريين علي كافة الأصعدة وفي مختلف الألعاب الرياضية من أهم أولويات وزارة الشباب والرياضة، حيث تسعى الوزارة إلى توفير جميع سبل الدعم لهم، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وذلك من أجل تحقيق أفضل النتائج في المحافل الدولية.