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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 11 شخصا في حادث سير بالمنيا

حادث سير
حادث سير
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أصيب 11 شخصا في حادث سير بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا اليوم الخميس، حيث تلقي  اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورد بلاغ لمأمور مركز شرطة ملوي  يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل الريف المصري حنوب مصنع السكر بمركز ملوي .

أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا ( فاطمة مرعي عثمان 16 سنة -اميرة محمد ابراهيم 15 سنة -محمود سيد عبد الماجد 22 سنة -مريم صابر خميس 16 سنة -رحمة عيد نوح 12 سنة -رندا جمعة عبد الكريم 14 سنة -صفاء ادميم حسن 15 سنة -دعاء باسم عبد الكريم 14 سنة -محمود عيسي كساب 14 سنة -شيماء عيسي كساب 16 سنة ) تم نقل المصابين  لمستشفي ملوي النموذجي .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق .

 

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