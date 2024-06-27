الدولار ينخفض 8 قروش في نهاية تعاملات اليوم

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه مقدارا طفيفا لم يجاوز 8 قروش بنهاية تعاملات اليوم الخميس، ليسجل متوسط سعر الصرف الأجنبي نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سجل اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.91 جنيه للشراء و 48.01 جنيه للبيع في بنكي العقاري المصري العربي و كريدي أجريكول، ثم 47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع في بنكي قناة السويس و البركة.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، القاهرة، المصري الخليجي، التجاري الدولي CIB، QNB، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48 جنيه للشراء و 48.1 جنيه للبيع في بنك سايب، ثم 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في ميد بنك و 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع في بنك الاسكندرية.

وسجل أعلي سعر دولار نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع في مصرف ابوظبي الاسلامي.