يرصد تاريخ الحضارات.. سوسن بدر تعلن بدء عرض حلقتين من "أم الدنيا"

نشرت الفنانة سوسن بدر، بدء انطلاق عرض الحلقتين الأحدث من مسلسل “أم الدنيا” عبر منصه “واتش ات” بشكل حصري.

وكتبت سوسن بدر عبر حسابها على فيسبوك: "صباح الخير.. الحلقة السابعة والثامنة من (أم الدنيا 2) الآن على watchit، مستنيين رأيكم" .

ويرصد مسلسل أم الدنيا تاريخ مصر الفرعوني والإسلامي والقبطي، ويأتي الموسم الثاني تحت شعار "إحنا مين؟"، حيث تسرد السلسلة الوثائقية الدرامية تاريخ الحضارات التي مرَّت بها الدولة المصرية، من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي، ويتطرق للحديث عن العديد من الموضوعات التاريخية وفترات الحكم المختلفة التي مرَّت بها مصر، مثل الفترة الرومانية المسيحية وبدايات الفترة الإسلامية إلى العصر الفاطمي.

تفاصيل الجزء الثانى من العمل الوثائقى أم الدنيا

ويتناول "أم الدنيا 2" قصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، ويرصد أهم الأماكن التي زارها السيد المسيح خلال مدة تعدت الثلاث سنوات في بداية حياته على الأرض مع العائلة المقدسة عندما هربوا إلى مصر من بطش الملك هيرودس، إلى جانب ملخص لحياة السيد المسيح، ودخول المسيحية لمصر عن طريق القديس مار مرقس الرسول وتأسيس كنيسة الإسكندرية ومدرسة الإسكندرية اللاهوتية.

وكتبت سوسن بدر عبر حسابها على فيسبوك: "صباح الخير.. الحلقة السابعة والثامنة من (أم الدنيا 2) الآن على watchit، مستنيين رأيكم" .

ويرصد مسلسل أم الدنيا تاريخ مصر الفرعوني والإسلامي والقبطي، ويأتي الموسم الثاني تحت شعار "إحنا مين؟"، حيث تسرد السلسلة الوثائقية الدرامية تاريخ الحضارات التي مرَّت بها الدولة المصرية، من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي، ويتطرق للحديث عن العديد من الموضوعات التاريخية وفترات الحكم المختلفة التي مرَّت بها مصر، مثل الفترة الرومانية المسيحية وبدايات الفترة الإسلامية إلى العصر الفاطمي.

ويتناول "أم الدنيا 2" قصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، ويرصد أهم الأماكن التي زارها السيد المسيح خلال مدة تعدت الثلاث سنوات في بداية حياته على الأرض مع العائلة المقدسة عندما هربوا إلى مصر من بطش الملك هيرودس، إلى جانب ملخص لحياة السيد المسيح، ودخول المسيحية لمصر عن طريق القديس مار مرقس الرسول وتأسيس كنيسة الإسكندرية ومدرسة الإسكندرية اللاهوتية.