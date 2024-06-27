محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقيات التهنئة للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.
وجاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث إليكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً، الشاهدة على وقوف قواتنا المسلحة في صف الشعب ضد قوى الشر، والحفاظ على وطننا الحبيب وحمايته على مر العصور".
وقال: "أعاد المولى عز وجل تلك المناسبات والأعياد الوطنية على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، في ظل القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع أطيب تمنياتي بموفور الصحة ودوام التوفيق".