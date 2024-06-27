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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقيات التهنئة للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

وجاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث إليكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً، الشاهدة على وقوف قواتنا المسلحة في صف الشعب ضد قوى الشر، والحفاظ على وطننا الحبيب وحمايته على مر العصور".

وقال: "أعاد المولى عز وجل تلك المناسبات والأعياد الوطنية على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، في ظل القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع أطيب تمنياتي بموفور الصحة ودوام التوفيق".

محافظ الفيوم تهنئة وزير الدفاع ورئيس الأركان الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو ثورة 30 يونيو