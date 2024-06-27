إيناس جوهر.. صوت التفاؤل المفعم بالأمل والبهجة

اختارها الدكتور عبد القادر حاتم وزير الإعلام سابقا، هى والإعلامية درية شرف الدين، لقراءة البيانات العسكرية عندما تحقق نصر أكتوبر، لأنها تمتلك صوت متفائل كله أمل وبهجة، بينما تتميز درية شرف الدين بالصوت الهادىء فكانتا الصوتين النسائيين الوحيدين اللذين قرأ البيانات العسكرية.

قدمت العديد من البرامج الممتعة منها تسالى وقصة فيلم والجديد في ورق سليفان فهى صاحبة الصوت الاذاعى المتميز المبهج الذى لا يكبر مهما تمر السنين وتعلقنا بصوتها عندما قالت غمض عنيك وامشى بخفة ودلع الدنيا هى الشابة وانت الجدع تشوف رشاقه خطوتك تعبدك لكن انت لو بصيت لرجليك تقع وعجبى .

إنها الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر الذى نحتفل اليوم بعيد ميلادها، حيث ولدت فى ٢٧ يونيو عام ١٩٤٧ وترصد البوابة أبرز المحطات فى حياتها.

عينت إيناس جوهر في الإذاعة المصرية في عام 1969 في وظيفة مذيعة وقارئة نشرة في البرنامج العام، ثم مذيعة وقارئة لنشرة الأخبار ومقدمة للبرامج في إذاعة الشرق الأوسط ، وعُيّنت نائب لرئيس شبكة الشرق الأوسط ، ثم رئيساً لشبكة الشرق الأوسط في أكتوبر 2000 حتى 18 مارس 2005 ، ثم رئيسة الإذاعة في 19 مارس 2005.



تعد إيناس جوهر واحدة من أشهر الاعلاميات المصريات في السبعينيات من القرن الماضي، حيث قدمت عددا من البرامج الشهيرة لإذاعة الشرق الأوسط ، ونجاحها لم يكن على مستوى الاذاعة فقط ولكنها نجحت أيضا في العمل الإداري وقد ساهمت في إعداد بعض البرامج التليفزيونية من بينها برنامج هذا المساء والست دي أمى و عندما يأتي المساء، وقدمت العديد من البرامج الإذاعية منها، تسالي وقصة فيلم والجديد في ورق سليفان والنادي الدولي / الفترات المفتوحة وألبوم الذكريات.

وكشفت ايناس جوهر عن علاقتها بالنجم الكبير عبد الحليم حافظ باحد البرامج الفضائية، مشيرة إلى أنه كان السند والصديق والاخ بعد وفاة والدها واغانيه كانت تحرك المشاعر.

وأوضحت جوهر أن عبد الحليم حافظ كان دائما يحب المقالب وقرر يعمل مقلب فيها حينما كان في إحدى الحفلات وهيغنى أغنيه أول مره تحب يا قلبي وهناك مقطع يقول لسه شفايفي شايله سلامك شايله اماره حبك ليا هذه الجمله كان بابا شارو فى الاذاعة وقتها بيحذفها ولا تذاع في الراديو وعندما علمت ايناس جوهر ان عبد الحليم حافظ سيغني هذه الاغنيه فطلبت منه الا يغني هذا المقطع فقال عبد الحليم حافظ يا فؤاد لاحمد فؤاد حسن هنعدي الكوبليه ده وعندما غنى عبد الحليم حافظ راح قايل لسه شفايفي شايله سلامك شايله اماره حبك ليا وينظر إلى ايناس جوهر لدرجة ان الحضور ظنوا انه بيغني ل ايناس جوهر واخذ الكل ينظر إليها ويتساءل مين دي.



ووصفت ايناس جوهر باحد المقابلات التليفزيونية صوتها بانه زي الكاجوال بسيط ومريح وغير متكلف وتحافظ على صوتها من خلال الابتعاد عن كل ما هو مؤذى.

حصلت إيناس جوهر على العديد من الجوائز ففى أكثر من مرة تحصل فى الاستفتاءات المنوعة على جوائز أفضل إذاعية وحصلت برامجها على جوائز أفضل البرامج في أعياد الاعلاميين، كما حصل برنامج«تسالى» على رقم 6 بين اذاعات العالم كأفضل برنامج يعطى جرعة ثقافية يومية للمستمع وذلك من خلال مسابقة أقامتها مونت كارلو الدولية.