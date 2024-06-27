محافظ الفيوم يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

جاء في البرقية "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الفيوم، أتقدم بخالص التهانى القلبية، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة العظيمة التى امتلك فيها الشعب إرادته وتوحد فيها المصريون، ضد قوى الظلام والشر حتى استعاد الوطن هويته، واستظل الجميع بعلم مصرنا الغالية، متمنياً لكم دوام التقدم والنجاح، ولمصرنا الغالية دوام الرقي والازدهار ".