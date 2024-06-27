كلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط تحتفل بتخريج طلاب الدفعة الخامسة

نظمت كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بجامعة أسيوط؛ حفل تخرج طلابها (الدفعة الخامسة) ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة دينا فؤاد عميدة الكلية، والدكتور صالح فتوح الناقش وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق أبو المجد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ريمون ميلاد زكي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، والقيادات الإدارية، والعاملين بالكلية، وبالجامعة، والخريجين، وأسرهم.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية؛ الوحيدة في تخصصها بمصر، والشرق الأوسط، وأول كلية تكنولوجية بجامعة أسيوط؛ تهدف إلى إعداد خريج مزود بالمعارف النظرية، والخبرات العملية، كما تعد بيت خبرة في خدمة صناعة السكر، والصناعات التكاملية، ومتخصصة في الإعداد، والتأهيل العلمي، والمهني المتميز، من خلال برامجها التعليمية التطبيقية، التي تؤهل الخريجين؛ لمواكبة سوق العمل، ووظائف المستقبل، إلى جانب تميز الكلية في البحث العلمي، في تخصصاتها؛ بما يلبي احتياجات صناعة السكر ، والصناعات التكاملية في مصر.



وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد عبد المولى؛ اعتزاز إدارة الجامعة بهذه الكلية المتميزة من نوعها؛ التي تتوافق مع التوجه الرئاسي إلى إنشاء كليات تكنولوجية، فهي كلية تطبيقية تقدم للدولة؛ خريجاً متميزاً مطلوباً في سوق العمل، وقادراً على المشاركة في الإنتاج، والتنمية المستدامة، والحفاظ على مكتسبات الجمهورية الجديدة، كما دعا الخريجين؛ إلى الاستمرار في بذل الجهد؛ لتحقيق النجاح في حياتهم العملية، والمشاركة في رفع شأن الوطن.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة دينا فؤاد؛ بدعم إدارة الجامعة في تسيير العملية التعليمية بالكلية، مشيرة إلى أنها أول كلية تكنولوجية بالجامعة تهدف إلى؛ إعداد خريج مزود بالمعارف النظرية، والخبرات العملية، يواكب عصر اقتصاد المعرفة، وينافس على أفضل الفرص في سوق العمل، وهنأت الطلاب بتخرجهم، وبدء مرحلة جديدة في حياتهم، داعية الخريجين إلى تطبيق ما درسوه، والإفادة منه في المستقبل، كما وجهت خالص التهنئة؛ إلى أولياء الأمور الذين يحصدون اليوم؛ ثمرة دعمهم لأبنائهم طوال سنوات الدراسة.

وفي ختام الحفل، تم تسليم الخريجين دروع التخرج، وأدوا القسم الخاص بكليتهم.