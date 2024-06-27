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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مسلسلات الـ 10 حلقات.. خالد النبوى يبدأ تصوير مشاهد "سراب" (صور)

الفنان خالد النبوى
الفنان خالد النبوى
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ضمن سلسلة مسلسلات الـ 10 حلقات، يُعد الفنان خالد النبوى لتصوير النسخة العربية من المسلسل الأسترالى العالمى "Seven Types of Ambiguity"، والتي تعرض بالعربية تحت اسم "سراب".

ويتكون المسلسل من 10 حلقات، من إخراج أحمد خالد، ويتضمن نخبه من النجوم، مثل الفنان خالد النبوي، والفنانة يسرا اللوزي، ويتضمن طاقم العمل مجموعة مميزة من الفنانين مثل هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني.

يذكر ان فيلم أهل الكهف آخر اعمال الفنان خالد النبوى  بالسينمات، خلال الفترة الماضية، ويتناول الفيلم قصة تشويقية حول "أهل الكهف" في إطار من التشويق المبني على الكثير من مشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلًا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

فيلم "أهل الكهف"، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

مسلسل سراب الفنان خالد النبوى مسلسلات الـ10 حلقات المسلسل الاسترالى العالمى Seven Types of Ambiguity النسخة العربية