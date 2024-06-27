محافظ الفيوم يتابع موقف إنهاء وتسليم مشروعات"حياة كريمة"

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً مع اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ووفد دار الهندسة التابع لمجلس الوزراء المشرف على أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالفيوم، لمتابعة موقف نهو وتسليم المشروعات التي تشملها المبادرة بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولى، والوقوف على آخر الأعمال بكل المشروعات، والملاحظات التي تم رصدها من دار الهندسة، للعمل على تلافيها بشكل عاجل، ودخول تلك المشروعات الخدمة، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء هشام محمد عبدالسلام مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ومهندسي دار الهندسة، المهندس خالد سعد، والمهندس محمد إسحق، والمهندس ماهر سيد، والمهندس أحمد عبدالغني.

خلال الاجتماع، تم مراجعة الموقف الخاص بالملاحظات التي رصدها مهندسو دار الهندسة، بشأن المجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومراكز الشباب، لسرعة تلافيها وتسليم تلك المشروعات ودخولها الخدمة فى أسرع وقتٍ ممكن، كما تم مراجعة الموقف النهائي للطرق الداخلية بكافة القري التي تشملها مبادرة "حياة كريمة"، لبدء أعمال التسوية والتمهيد بمشاركة مديرية الطرق، ومجالس المدن والوحدات القروية بالمركزين، بالتنسيق مع مسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبري، ودار الهندسة، مع سرعة بدء الأعمال بالطرق المتاحة منها والتي تم الانتهاء من كافة أعمال المرافق بها.

ومن جهته، رحب محافظ الفيوم، برئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى والوفد المرافق له، ووفد دار الهندسة على أرض المحافظة، موضحاً أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تُعد واحدة من أقوي المبادرات التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي تعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، سواء الخدمية أو التنموية، مؤكداً على ضرورة التعاون والتشبيك التام بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة، لسرعة نهو كافة المشروعات ودخولها الخدمة فى القريب العاجل.

ووجه محافظ الفيوم، بتسليم نسخة من التقرير التفصيلي الذي أعده ممثلو دار الهندسة، والذي يتضمن الملاحظات المتبقية بمشروعات قطاعات المجمعات الخدمية والزراعية ومراكز الشباب، لرئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، لمتابعة تنفيذ تلك الملاحظات مع الجهات المعنية، لسرهة تسليم تلك المشروعات ودخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.

كما وجه المحافظ، بعقد اجتماع أوائل الأسبوع المقبل، يضم مسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبري، ودار الهندسة، ومديرية الطرق، ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ورؤساء الوحدات القروية بالمركزين، لمراجعة الطرق الداخلية بكافة قري مبادرة "حياة كريمة" علي الطبيعة، مع البدء الفوري في تمهيد وتسوية الطرق التي تم الانتهاء من كافة أعمال شبكات المرافق بها، للتيسير على المواطنين.