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الخميس 27 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رجل أعمال مصرى يتولى الرئاسة التنفيذية لنادي يوفنتوس الإيطالي

يوفنتوس
يوفنتوس
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أصبح ناصف ساويرس رجل الأعمال المصري، الرئيس التنفيذي لنادى يوفنتوس الإيطالى، بعد أن استحوذ على حصة 5% من أسهم اليوفى.
ولم تكن ملكية ساويرس للإدارة التنفيذية للنادى الإيطالى، هى الأولى أوروبياً، بل هى الثانية بعد امتلاكه لأستون فيلا الانجليزي، الذي تأهل حديثا إلى بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، البطولة الأقوى والأعرق فى القارة العجوز، بعد أن حقق موسماً تاريخياً فى "البريميرليج".
وحقق ساويرس أرباحًا تقدر بنحو 270 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، حيث يحتل المركز 297 ضمن قائمة أكبر أثرياء العالم. ارتفعت ثروته إلى 8.68 مليار دولار حتى يوم الخميس 27 يونيو 2024.


 

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