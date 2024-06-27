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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"قدر الله وما شاء فعل".. أول تعليق لمصطفى منصور بعد تعرضه لحادث سير

الفنان مصطفى منصور
الفنان مصطفى منصور
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شارك الفنان الشاب  مصطفى منصور، منذ قليل،  على صفحته الرسمية عبر "فيس بوك" صورا لسيارته بعد حادث السير الذى تعرض له.

وعلق  الفنان مصطفى منصور، على صور الحادث: "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله".

وكان أحدث أعمال الفنان مصطفى منصور مسلسل "حدوتة منسية" الذي عرض قبل الماراثون الرمضاني وحقق نجاحًا كبيرًا.

مسلسل حدوتة منسية مكون من 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبدالله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، أحمد عادل، مجدي البحيرى، هبة عبدالغنى، محمد لطفي شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبوالعطا، محمد عزمي، شريف طلبة، ندى فقيه.

حادث الفنان مصطفى منصور الفنان مصطفى منصور - حادث سير البوابة ستار