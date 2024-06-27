أستاذ اقتصاد: كانت هناك فجوة تنموية بالصعيد وجرى القضاء على فكرة الهجرة

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ اقتصاد بجامعة أسوان، إنّه كانت هناك فجوة تنموية سلبية كبيرة في صعيد مصر ما ترتب عليه النزوح واهلجرة إلى القاهرة والوجه البحري بحثا عن فرص الاستثمار ومصادر الدخل.

وأضاف "عنبر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "استراتيجية التنمية التي تم تبنيها منذ بداية الإصلاح الاقتصادي تركز على التنمية المتوازنة، بأن يتم توزيع المشروعات بالشكل الذي يتوافق مع اعتبارات الجدوى الاقتصادية والجدوى الاجتماعية بشكل أقرب إلى العدالة في توزيع هذه المشروعات".

وتابع: "كان للصعيد نصيب الأسد في كل المشروعات التي أقامتها الدولة المصرية مثل مبادرة حياة كريمة، كما جرى إنشاء هيئات خصيصا لتقليل الفجوة التنموية بإقليم الصعيد مثل البرامج الخاصة بالتنمية المحلية التي تستهدف إقامة وتوطين عملية الاستثمار في محافظات الصعيد، وجرى القضاء تماما على فكرة الهجرة من الصعيد".