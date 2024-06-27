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الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رقم صادم.. حصاد حملات شرطة الكهرباء خلال 24 ساعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات. 

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 16767 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفة شروط التعاقد. 

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
شنت الإدارة عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1549 قضية متنوعة. 
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 384 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب". 
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (65) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
 

وزارة الداخلية قطاع الأمن الإقتصادى الحملات الأمنية الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضبط 16767 قضية سرقة تيار كهربائى