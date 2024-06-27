محافظ بني سويف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيه

بعث الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيه المجيدة، جاء فيها:

"يُسعدني أن أتقدم لسيادتكم ،بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف ،بأصدق التهاني القلبية وأرق الأُمنيات الطيبة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيه المجيدة، أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار، داعياً المولى "عز وجل" أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها".

كما بعث محافظ بني سويف برقيات تهنئة لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، هنأهم فيها بهذه المناسبة التاريخية، سائلاً المولى أن يحفظ مصر وشعبها وأن تظل رايتها عالية خفاقة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.