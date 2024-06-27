إنشاء كلية طب أسنان ومركز لتعليم الكبار بجامعة سوهاج

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم في الاجتماع الدوري للمجلس الاعلي للجامعات، الذي عقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وقال رئيس جامعة سوهاج، إن المجلس وافق علي إنشاء كلية طب وجراحة الفم والأسنان، وذلك بالمقر الجديد للجامعة بمدينة سوهاج الجديدة، التي تقام علي مساحة 6 آلاف متر وتضم 3 مدرجات تسع 1500 طالب، و3 غرف درس سعة 150 طالب، و19 عيادة بسعة 154 كرسي أسنان، إلي جانب 3 معامل محاكاة بسعة 126 طالب، 20 معملاً، 4 غرف أشعة، عيادة طلابية، قاعة اجتماعات وغيرها، كما وافق ايضاً علي إنشاء مركزاً لتعليم الكبار لتلبية حاجات الأميين من خلال تنظيم فصول لمحو أميتهم داخل الجامعة وخارجه، وكذلك إتاحة فرص التأهيل والتدريب المستمر لمختلف الفئات العاملة فى تعليم الكبار بما يحقق تعريفهم بالمستجدات المهنية والتربوية والمهارية.

إدراج 46 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة لعام 2024

وأضاف أن الوزير أشاد بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًّا، ومنها إدراج 46 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة لعام 2024، بزيادة 18 جامعة عن العام الماضى، وتواجد الجامعات المصرية ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عالميًّا في أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي لعام 2025 الذي تضمن ترتيب 1500 جامعة من مختلف جامعات دول العالم، فضلاً عن تقدم الدوريات العلمية المصرية في تصنيف كلاريفيت للمجلات الدولية لعام 2024، وتصدُر مصر المركز الأول عربيًّا في عدد الدوريات المُدرجة بالتصنيف، وإضافة دوريتين جديدتين في قائمة الدوريات الطبية، موجهًا بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين؛ لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية الدولية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.



وقال رئيس جامعة سوهاج، ان الدكتور أيمن عاشور أشاد ايضاً بإنتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي وفقًا للجداول الزمنية، وذلك في ضوء التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات، مثمنًا جهود أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والإداريين بالجامعات، والتزامهم الكامل خلال فترة انعقاد هذه الامتحانات، موجهًا بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج الامتحانات.



وذكر رئيس جامعة سوهاج، أن الدكتور أيمن عاشور أكد أهمية قيام الجامعات بتنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية، والتوسع فيها، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، وذلك خلال إجازة نهاية العام الدراسي الحالي؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الإنتماء والولاء لديهم، موجهًا بضرورة استغلال فترة الإجازة في إجراء أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن المجلس وافق على إجراء اختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي، وإلغاء اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية.