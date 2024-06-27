ضمن حياة كريمة.. جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة شاملة إلى قرى دسوق

أطلقت جامعة كفر الشيخ اليوم الخميس قافلة طبية شاملة إلى قرية محلة دياي والقري المجاورة بمركز دسوق، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافة وعلاج الادمان بكفرالشيخ، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة، وفى اطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء اجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق اهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قري محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور اماني شاكر نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير ادارة متابعة المشروعات.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري والتمريض والآداب والتربية النوعية، حيث تم الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب تحت اشراف الدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة،

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والتنموية والتوعوية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وأن القافلة تناولت ورش عمل لتنمية مهارات النسيج والسجاد وطباعة المنسوجات واشغال الخرز وكذلك ندوات توعوية عن اخطار الهجرة غير الشرعية حيث ضمت القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري وطب الفم والاسنان والتمريض والآداب والتربية النوعية.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع انحاء الجمهورية بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

ومن جانبها أشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة الشاملة اليوم شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم تحويل بعض الحالات الى مستشفى الجامعة لإجراء التحاليل والاشعة اللازمة لتشخيص حالتهم وتم إجراء الكشف الطبي على عدد كبير من أبناء قرية محلة دياي مركز دسوق محافظة كفر الشيخ ليبلغ العدد الاجمالي للحالات التى تم اجراء الكشف الطبي عليها 991 حالة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.