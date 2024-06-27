محافظ قنا يفتتح مركز طب أسرة «عائشة المرزوق» بالمحروسة

وسط فرحة أهالي قرية المحروسة أفتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، مركز طب أسرة عائشة المرزوق، رافقه في الإفتتاح الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ووفد من عائلة المرزوق.

وقال محافظ قنا، إنه جرى إنشاء مركز صحة الأسرة بالمحروسة بتبرع من إحدي المجموعات بدولة بالكويت الشقيقة لخدمة اهالى قرية المحروسة والقرى المجاورة، إيمانا منهم بروح الأخوة والمحبة التى تجمع بين الشعبين المصرى والكويتي.

أضاف محافظ قنا، ان المركز سيقدم الخدمة الطبية لأكثر من 50 ألف نسمة، وسوف يسهم في تلبية الإحتياجات الطبية المختلفة لاهالى القرية، خاصة أن المركز تم تنفيذه طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي والمترددين بما يحقق حياة كريمة وآدمية لهم.

وكيل صحة قنا المبني مقام علي مساحة 1600 م٢



من جانبه أوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا أن المبنى مقام علي مساحة 1600 م٢ وهو عبارة عن دور أرضى بالإضافة 2 دور علوی، وجرى تجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة، و يضم الأقسام التالية ( الخدمات الوقائية - خدمات الرعاية الأولية - مكتب صحة - العيادات الخارجية -الطوارئ - الأسنان - خدمات ت تنظيم الاسرة - علاج طبيعی - التطعيمات ومتابعة الأطفال - متابقة الحوامل - المعمل والتحاليل الطبية - خدمات المبادرات الرئاسية . بالإضافة الى وجود عيادات الأخصائي (عيادة أمراض النساء وعيادة الاطفال وعيادة الجراحة والاشعة السينية ومعمل الطفيليات ومعمل الدم).

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