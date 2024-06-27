بعد العرض السعودي.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

حدد مسئولو النادي الأهلي المبلغ المالي للموافقة على رحيل اللاعب الدولي المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى أليو ديانج عددا مع العروض من أندية الدوري السعودي وبعض العروض الأوروبية للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.

وتلقى الأهلي عرضا رسميا خلال الفترة الحالية من نادي الأخدود السعودي للتعاقد مع المالي أليو ديانج.

وحددت إدارة النادي الأهلي مبلغ 2 مليون و500 ألف دولار لبيع أليو ديانج في الميركاتو الصيفي.

وحصلت إدارة النادي الأهلي على الضوء الأخضر من السويسري مارسيل كولر بشأن رحيل أليو ديانج، ووافق المدرب السويسري على رحيله بعدما خرج أليو ديانج من حسابات الجهاز الفني ولم يشارك كثيرا في المباريات بالموسم الحالي.