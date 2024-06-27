حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادرت 16 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة ( WADI ALKARNAK ) التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط 27738 طن تشمل: 7833 طن يوريا و1190 طن مولاس و3082 طن علف بنجر و2801 طن ملح و5691 طن رمل و7140 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط 49194 طن تشمل : 8989 طن حديد و10500 طن ذرة و1001 طن حمص و1900 طن فول و962 طن خشب زان و6705 طن خردة و9947 طن سكر و8560 طن قمح و2187 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 630 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات بميناء دمياط 1646 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد بميناء دمياط 278 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2610 حاوية مكافئة .

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط بلغ 26316 طنًا

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط من القمح 26316 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 113628 طنًا.

كما غادر ميناء دمياط، عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3574 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6611 حركة .

استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد السيد ممثل بيروفيريتاس مصر لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة، وتأتي هذه الزيارة في اطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها.