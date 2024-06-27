4 يوليو.. محمد رفيع يناقش "فن السيناريو" في قنصلية

يستضيف مبني قنصلية في وسط البلد، في السابعة مساء الخميس 4 يوليو، مناقشة كتاب "السيناريو- دليل احتراف الدراما" للكتاب محمد رفيع، والصادر مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية.

يناقش الكتاب، الكاتب والناقد محمود عبدالشكور، الكاتب والناقد عصام زكريا، وتدير المناقشة الكاتبة عزة سلطان.

يقول رفيع عن كتابه: "هذا الكتاب هو خلاصة رحلة 15 عامًا قضيتُها بين التعلم والتعامل والعمل والتعليم؛ التعلّم على يد مخرجين كبار كرأفت الميهي، وسمير سيف، والتعامل مع آخرين كخالد يوسف، والعمل على أفلام قصيرة وأفلام تسجيلية، والتعليم في سنوات عشر من خلال تدريس السيناريو لطلبةٍ أفخر بهم لأنهم تخرجوا في ورشتي ومارسوا العمل للسينما في جميع أرجاء الوطن العربي؛ يضاف نجاحهم إلى نجاحي، وأحلِّق عاليًا مع كل نجاح لهم".

يضيف:" وقد حوى الكتاب الكثير من الموضوعات كنشأة الدراما، والفارق بين المعالجة الدرامية والمعالجة السينمائية، وكيف نسجل الفكرة، وكيف نرسم الشخصية، ونظريات البناء الدرامي، والتيمات الدرامية العالمية، ومدارس كتابة السيناريو، وتطبيقات عربية وأجنبية، وغيرها الكثير ليكون مرجعًا لعشاق الدراما، وقد يستتبع بسلسلة متخصصة في كل موضوع على حدة، فالسيناريو ومدارسه تتطور يومًا عن يوم".