نائب محافظ القاهرة تبحث سبل تدعيم قرية الفواخير بخدمات جديدة لخدمة السياحة

واصلت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعاتها الدورية لمتابعة موقف تطوير قرية الفواخير للمساهمة في رفع كفاءة وتطوير المهن التراثية والتي قاربت على الاندثار عبر خلق جيل جديد من جواهرجية الطين بحضور العميد ماجد فوزي المشرف العام على قرية الفواخير، و اللواء باسم عبد الحميد مدير مديرية الاسكان بالقاهرة واللواء مهندس ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمه وممثلي إدارات الشئون القانونية وبحوث الإسكان بالمحافظة وحي مصر القديمة وعدد من التنفيذين .

خلال اللقاء استعرضت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية موقف مقترحات اعمال التطوير بقرية الفواخير بفسطاط مصر القديمة من خلال مدها بالخدمات المختلفة في اطار التطوير المستمر بها من خلال عرض تقديمي للاعمال المقترح اقامتها و منها مقترح تنفيذ كافيتريا على اعلى مستوى لخدمة زائري القرية والعاملين بها الى جانب تنفيذ دورات مياه وساحة لانتظار السيارات الى جانب اعمال تنسيق الموقع العام .

واستعراضا لملامح التطوير تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية من خلال عرض تقديمي مكونات المشروع ومنها اقامة مطعم سياحي ٥ نجوم على اجمالي مساحة بنائية للدورين ٢٢٤ متر مربع بسعة اجمالية ١٤٨ فرد على ان يكون الدور الارضي على مساحة ١٦٤ متر مربع بسعة ٦٤ فرد ويشمل صالة مطعم مكيفة ومطبخ واوفيس ودورات مياه والدور الاول على مساحة ١٦٤ متر مربع مكون من صالة مطعم مكيفة بمساحة ٦٠ متر مربع وبسعة ٤٤ فرد و تراس خارجي مفتوح مساحة ١٠٤ متر مربع بسعة ٤٨ فرد .

الى جانب عمل برجولة خشبية بمساحة ٨٠ متر مربع مزودة ب٢٠ مقعد الى جانب تركيب ٢٠ نخلة بالاضافة الى انشاء ساحة انتظار سيارات واتوبيسات سياحية بسعة ١٠ اماكن انتظار اتوبيسات و عدد ٢٠ مكان لانتظار سيارات موجه سيادتها بضرورة استخدام عناصر من الطبيعة مناسبة في اعمال الانشاءات والتشطيبات النهائية والتي تعبر عن هوية القرية و المنتجات والصناعات التي تنتج بها مع استخدام الوان دهان مميزة للكافتريا متناسبة مع باقي الوان دهانات الفواخير بالقرية .

كما ناقشت اللجنة موقف التعديات والاشغالات داخل القرية حيث وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ووقف مثل هذه التعديات و التصدي لمثل هذه المخالفات خاصة في ظل أعمال التطوير المستمرة و التي تشملها القرية والجاري اقامتها من خلال اقامة منطقة معرض مفتوح دائم وبازارت و كافتريا ودورات مياه وغيرها من الخدمات بالقرية من خلال توفير فرص تسويقية للمنتجات عبر اقامة معرض مفتوح ( كرنفال ) يضم اعمال المتميزين من فناني قرية الفواخير و المثلثة بالفخاريين بعد انتهاء اعمال التطوير القائمة .