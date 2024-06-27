الداخلية تكشف ملابسات واقعة وفاة شاب ووالده في البحيرة

قالت وزارة الداخلية اليوم، في رد على ما نشره موقع البوابة نيوز بتاريخ 20 يونيو الجاري، بعنوان “بالوعات الموت تقتل شابا ووالده في البحيرة والنيابة تحقق”، نود الإحاطة أنه بالفحص تبين تطوع أحد الأشخاص ووالده لتطهير غرفة صرف صحي بالقرية محل إقامتهما وحال ذلك سقطا بالغرفة وتوفيا على إثر ذلك وتمكنت الأجهزة الامنية من انتشال جثماني المتوفيين .

كما نود الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا في مجال التعامل الفوري مع ما ينشر في المواقع الإخبارية.