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الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تكشف ملابسات واقعة وفاة شاب ووالده في البحيرة

الاجهزة الامنية بوزارة
الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية
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قالت وزارة الداخلية اليوم، في رد على ما نشره موقع البوابة نيوز بتاريخ 20 يونيو الجاري، بعنوان “بالوعات الموت تقتل شابا ووالده في البحيرة والنيابة تحقق”، نود الإحاطة أنه بالفحص تبين تطوع أحد الأشخاص ووالده لتطهير غرفة صرف صحي بالقرية محل إقامتهما وحال ذلك سقطا بالغرفة وتوفيا على إثر ذلك وتمكنت الأجهزة الامنية من انتشال جثماني المتوفيين . 
كما نود الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا في مجال التعامل الفوري مع ما ينشر في المواقع الإخبارية. 

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالوعات الموت تقتل شابا ووالده في البحيرة والنيابة تحقق البحيرة غرفة صرف صحي بالقرية