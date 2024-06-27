مصطفى غنايم يصدر "أركان الإيمان" ضمن مشروع رؤية للنشء بـ 6 لغات

أعرب الكاتب والناقد الأدبى مصطفى غنايم، عن سعادته الغامرة بصدور كتابه "أركان الإيمان" ضمن مشروع رؤية للنشء بـ 6 لغات هي، العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والروسية، والتركية.

وقال غنايم، إنه يشرف بأن يصدر له هذا الكتاب ضمن مشروع رؤية للنشء الذى تصدره وزارتا الثقافة والأوقاف بهدف عرض الصورة الوسطية للدين الحنيف وإلى الدعوة إلى الحوار وقبول الآخر ونبذ الغلو والتطرف، كما ثمن الدور التوعوي الذى تضطلع به الوزارتان ممثلتان في الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وكشف غنايم، عن نيته في إنجاز كتاب جديد بعنوان "أركان الأخلاق" ليكمل ثلاثية الأركانات على غرار عبقريات العقاد، وذلك انطلاقًا من الإيمان بأن الإسلام دين عقيدة وعبادات وأخلاق.. وان العبادات لا بد أن تنعكس على السلوكيات، وأن الأخلاق هي علامة رقي الأوطان وأنها أساس بناء الأمم وتشييد الحضارات.