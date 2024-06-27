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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بمنطقة داير الناحية بأوسيم

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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 تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بمنطقة داير الناحية بقرية شنباري، مشددا برفع معدلات تنفيذ تركيب بلاط الأنترلوك وفقا للجدول الزمني المحدد، كما تابع النائب الحالة العامة للنظافة والأشغالات بقرية شنباري مشددا برفع تجمعات القمامة أول بأول .

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة علي المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بصفة دورية ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف علي نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.
واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد المركز التكنولوجي لمدينة أوسيم لمتابعة انتظام العمل في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد .
رافق نائب المحافظ فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم ومسؤلي مديرية الطرق بالمحافظة والشركة المنفذة للأعمال ويرافقه السيد النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب.

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تركيب بلاط الأنترلوك منطقة داير الناحية قرية شنباري دينة أوسيم أنتظام تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد