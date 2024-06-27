"إيتيدا": تعزيز ريادة مصر في صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) المهندس أحمد الظاهر، أن صناعة أشباه الموصلات وتنمية صناعة الإلكترونيات تعد أحد أهم المجالات التي تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة على تنميتها نظرًا لعظم القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد المصري.. وقال "نحن نؤمن بأن الشركات المصرية قادرة على تلبية الطلب العالمي في هذا المجال".

وأضاف الظاهر: "لدينا العديد من النماذج الناجحة لشركات مصرية تميزت على المستوى العالمي في هذا المجال. وفي إطار دعم هذه الصناعة، تعاونت الهيئة مع جمعية اتصال لإنشاء فرع للتحالف العالمي لأشباه الموصلات (GSA) في مصر عام 2022، وهو الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط.. كما استضفنا القمة العالمية الأولى للتحالف في الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2023 بمشاركة شركات من 15 دولة، ونعمل على التحضيرات اللازمة لاستضافة القمة الثانية في عام 2025".

جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات "اتصال" بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسها.

وأوضح أن منظمات المجتمع المدني هي شريك أساسي في تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر. حيث تعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها على تحديد احتياجات شركات تكنولوجيا المعلومات ومعالجتها وتلبيتها من خلال تصميم وتنفيذ برامج تنموية وإقامة شراكات تسعى من خلالها إلى تمكين وتعزيز تنافسية الشركات المحلية، وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة.

وهنأ المهندس أحمد الظاهر جمعية اتصال على ما تم إنجازه خلال العقدين الماضيين، وأشاد بالتعاون المُثمر بين اتصال والهيئة منذ عام 2007، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص على مد جسور التواصل مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية.

واستعرض الظاهر أبرز محطات التعاون بين اتصال والهيئة، حيث أكد أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الهيئة التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تنمية القدرات البشرية والمؤسسية، وفتح وتنمية الأسواق، وتحفيز الإبداع التكنولوجي.

ولفت إلى أن الهيئة قدمت مع جمعية اتصال مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية المشتركة بهدف صقل مهارات الشباب في مختلف المحافظات. وفيما يتعلق بمحافظات الصعيد، أكد أن الهيئة تعمل مع فرع جمعية اتصال بمحافظة أسيوط لخدمة وبناء القدرات الرقمية والتنافسية للأفراد والشركات مما ساهم في جذب شركات محلية وعالمية متخصصة في تخصصات دقيقة للاستثمار في الصعيد. أما في محافظات الوجه البحري، أوضح الظاهر أن الشراكة الناجحة بين مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) وجمعية اتصال في تشغيل وإدارة مجمع إبداع المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب تعد نموذجًا متميزًا للشراكة في خدمة الشركات ومجتمع تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وأكد الظاهر أن الهيئة نجحت بالتعاون مع جمعية اتصال وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم الأفكار المتميزة لرواد الأعمال في العديد من المجالات التكنولوجية من خلال مشروع حاضنة "إبني". وقد نجحت الحاضنة في احتضان وتخريج 50 شركة تكنولوجية ناشئة، من بينها شركة SEAVO العاملة في مجالات تكنولوجيا النقل البحري والطاقة النظيفة، وشركة ReNile العاملة في مجال إنترنت الأشياء والتكنولوجيا البيئية، وشركة iSchool المتخصصة في مجال التكنولوجيا التعليمية، وتشارك في تنفيذ مبادرة براعم مصر الرقمية.

وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة بدور جمعية اتصال وجهودها في التوعية ببرنامج المساندة التصديرية Export IT، والذي تستهدف الهيئة من خلاله تشجيع الشركات المصرية، وخاصة الصغيرة منها ومتناهية الصغر، على التصدير وزيادة قدرتها التنافسية. وأضاف أن الهيئة أطلقت هذا البرنامج بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عام 2010.. مشيراً إلى أن 169 شركة مصرية مُصدرة استفادت من نسخة هذا العام وحصلت على الدعم المقدم من البرنامج.