عبد الفتاح الجبالي يشارك في افتتاح السوق الإعلامي تحت شعار "نصرة فلسطين"

بحضور مميز لنخبة من الوزراء والسفراء، شارك عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي، في افتتاح السوق الإعلامي المقام في تونس على هامش المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ 24 تحت شعار "نصرة فلسطين".

وقد شهد جناح مدينة الإنتاج الإعلامي استقبال مجموعة من السادة الوزراء والسفراء، منهم المهندس عبد الرحيم سليمان، المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، ووزير التعليم العالي والثقافة التونسي منصف بوكثير، وأحمد عساف، وزير إعلام فلسطين، وزياد مكاري، وزير إعلام لبنان، وأحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، ومحمد بن فهد الحارثي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.

وقد أكد عبد الفتاح الجبالي على أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون الإعلامي بين الدول العربية ودعم القضية الفلسطينية من خلال الإعلام. كما أشار إلى الدور البارز الذي تلعبه مدينة الإنتاج الإعلامي في تطوير المحتوى الإعلامي العربي وتعزيز الابتكار في مجالات الإنتاج والتقنيات الإعلامية.

يُعد هذا المعرض منصة هامة للتفاعل وتبادل الخبرات بين المهنيين والخبراء في مجال الإعلام والإذاعة والتلفزيون، مما يساهم في تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين المؤسسات الإعلامية العربية.

جدير بالذكر أن مدينة الإنتاج الإعلامي تشارك سنويا في معرض اتحاد إذاعات الدول العربية (السوق البرامجية والتقنية) ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ، والذي يقام بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات الإعلامية وممثلي الهيئات والمؤسسات الإعلامية الكبرى من مصر والوطن العربي.

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