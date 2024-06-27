جامعة جنوب الوادي تتقدم 200 مركزًا عالميًا بالتصنيف الأمريكي

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ظهور الجامعة في التصنيف الأمريكي US News لعام 2024، حيث احتلت المرتبة 1049 عالمياً من بين 1,827 جامعة أدرجت في التصنيف هذا العام، وحصلت الجامعة على ترتيب 46 افريقيا و19 محليا بالتصنيف.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة أدرجت في تخصص الموضوعات بنفس التصنيف في تخصص العلوم الهندسية للعام الثاني، حيث احتلت المرتبة 802 دولياً و33 افريقيا و15 محلياً. وادرجت فى تخصص الكيمياء لأول مره بالتصنيف بمرتبة متقدمة 938 عالميا و34 افريقيا و16 محليا. واسرد سيادته بأن الجامعة في هذا العام حصدت مراكز متقدمة مقارنة بالعام الماضي والسمعة المؤسسية وزيادة عدد البحوث طبقا لقواعد البيانات.

وأضاف الدكتور حموده محمد دردير، مسؤول التصنيف، أن أهمية التصنيف الأمريكي تتمثل في أنه يتضمن مؤشرات للجامعات والمؤسسات الأكاديمية في التقييم والذي تعتمد على عدة معايير ترتكز في الأساس على السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة وأثرها، والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن التصنيف الأمريكي يتضمن عدة معايير يتم تقييم المؤسسات الاكاديمية عليها وأهمها: سمعة البحوث الدولية 12.5% وسمعة البحوث بالمنطقة 12.5% ونشر البحوث 10% وتأثير الاستشهادات البحثية 10% ومجمل الاستشهادات 7.5 % وعدد البحوث التي تضمنت في أفضل 10 % استشهادات 22.5% والتعاون الدولي 5% وبعض المعايير الأخرى.

وقدم رئيس الجامعة رسالة شكر لفريق عمل التصنيف الدولي بالجامعة على جهودهم وإبراز جهود الجامعة دوليا في مختلف الانشطة، وأشار انه تم اختيار الفريق بناء على خبراته الدولية فى قواعد البيانات وتلك الممارسات.

ويشمل الفريق الدكتور حموده محمد درير، مسؤل لجنة التصنيف وممثل الجامعة للتصنيف الدولي، وعضوية كلا من الدكتور أحمد إسماعيل، والدكتور محمود سعيد، والدكتور أحمد حسن، والدكتور حسام حرز الله، والأستاذ بدوي محمد البدوي، والمهندس احمد عبد النعيم.