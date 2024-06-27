تصديق رئاسي على 11 قانونا خاصا بربط الحساب الختامي لعدد من الهيئات للسنة المالية 2022 /2023

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 70 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي الخاص بموازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة سبعمائة وستة وثلاثين مليونا وأربعمائة وستة وتسعين ألفا وسبعة وسبعين جنيها.

كما وقع الرئيس السيسى القانون رقم 71 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة تسعة وستين مليارا ومائة وخمسة وثلاثين مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعين ألفا وتسعمائة وستة وستين جنيها.

ووقع رئيس الجمهورية القانون رقم 72 لسنة 2024 الخاص بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة اثنين وأربعين مليارا وثلاثمائة وخمسين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وستين ألفا وخمسمائة وسبعة وثلاثين جنيها.

كما وقع الرئيس السيسي كذلك القانون رقم 73 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة ثلاثة وعشرين مليارا ومائتين وسبعين مليونا ومائة وخمسة وتسعين ألفا وثمانية وستين جنيها.

ووقع رئيس الجمهورية القانون رقم 74 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة مائتين واثني عشر مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وتسعين جنيها.

كما وقع الرئيس السيسى القانون رقم 75 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة أربعة وسبعين مليونا ومائتين وخمسة وعشرين ألفا وسبعمائة وثمانين جنيها.

ووقع الرئيس السيسي القانون رقم 76 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة ثمانية مليارات وتسعمائة وثلاثين مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف ومائتين وستة جنيهات.