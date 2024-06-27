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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اندلاع حريق هائل بمحصول 100 فدان كتان بزفتى.. صور

موقع الحادث
موقع الحادث
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اندلع حريق هائل، منذ قليل، فى إحدى شون الكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتى بمحافظة الغربية، والتهمت النيران محصول 100 فدان كتان، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتواصل جهودها لإخماد النيران.
تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطاراً بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى شونة للكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتى.
وانتقلت 6 سيارات مطافى لمكان البلاغ، ويكثف رجال الاطفاء جهودهم للسيطرة على النيران قبل أن تمتد لباقي شون الكتان والمصانع الموجودة بالمنطقة.

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IMG-20240627-WA0042
IMG-20240627-WA0043
IMG-20240627-WA0043
الكتان قرية شبرا ملس محصول 100 فدان كتان 100 فدان كتان زفتى