اندلاع حريق هائل بمحصول 100 فدان كتان بزفتى.. صور

اندلع حريق هائل، منذ قليل، فى إحدى شون الكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتى بمحافظة الغربية، والتهمت النيران محصول 100 فدان كتان، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتواصل جهودها لإخماد النيران.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطاراً بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى شونة للكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتى.

وانتقلت 6 سيارات مطافى لمكان البلاغ، ويكثف رجال الاطفاء جهودهم للسيطرة على النيران قبل أن تمتد لباقي شون الكتان والمصانع الموجودة بالمنطقة.

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