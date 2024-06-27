فريق طبي يزور سيدة  تعاني ظروف صحية حرجة ببني سويف

اعلن الدكتور محمد يحيي مدير عام التأمين الصحي ببني سويف، أنه جرى اليوم، بناء على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتوفير الرعاية الطبية لسيدة من ذوي الهمم ، من أبناء بني سويف، والتي تم تداول حالتها الإنسانية والصحية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاني من ظروف صحية حرجة.

جرى إرسال فريق طبي يضم بعض التخصصات من مستشفى التأمين الصحي ،لمحل إقامة الحالة بمدينة بني سويف الجديدة، والذي قام بالكشف والفحص الطبي على الحالة وسيجرى اتخاذ ما يلزم من إجراء أشعة وتحاليل والفحوصات اللازمة ، للتشخيص الدقيق والاتفاق على برنامج وإجراءات العلاج .

وقد جرى توجيه فريق طبي وإداري يتكون من، الدكتورة حنان خلف محمد مدير الشؤون الطبية، الدكتور أحمد يسري عضو الشؤون الطبية، الدكتور مصطفي ناجي أخصائي عظام الدكتور أحمد حسام،الأستاذ محمد عصمت إدارة خدمة المواطنين، أسماء يحيي مكتب مدير فرع،لبحث الحالة الصحية للسيدة :زكية "وشهرتها نورا" والتي تعاني من مرض هشاشة العظام"المعروف بالعظام الزجاجي" ومشكلات صحية بالرئة أدت صعوبة التنفس واستخدام التنفس الصناعي .

تجدر الإشارة إلى أن هذه السيدة المريضة "بحسب إفادة أسرتها" حاصلة على بكالوريوس تجارة وماجيستير إدارة أعمال، وقد أصيبت بالمرض منذ طفولتها ، لكن منذ ما يقرب من 4 سنوات، بدأت تظهر آلام وتداعيات المرض عليها ، مما أفقدها القدرة على الحركة وبدأت تعاني من صعوبة في التنفس، وتلتمس عرضها على متخصصين لبحث حالتها وتوفير ما يمكن من علاج حيال معاناتها من التواء في العامود الفقري وليونة بالعظام.

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