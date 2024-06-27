السفارة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بالمشاركين المصريين في "معسكر ناسا للفضاء"

استضاف الوزير المستشار للدبلوماسية العامة ورئيس البعثة الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، روبن هاروتونيان، اليوم الخميس، مجموعة من 11 شابًا مصريًا واثنين من المدربين، الذين عادوا مؤخرًا من معسكر وكالة ناسا الفضائي في الولايات المتحدة.

وكان هؤلاء الشباب من الطلاب الأعضاء في الفرق الثلاثة الفائزة في فعالية المسابقة العلمية لتطبيق ناسا الفضائي، والتي أقيمت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في أكتوبر الماضي لمدة يومين، وشارك فيها الشباب المصريون لحل التحديات المتعلقة باستكشاف الفضاء والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ والحفاظ على المياه.

وقال روبن هاروتونيان: "لقد دعمت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة حتى الآن مبادرة "تطبيق ناسا للفضاء" مرتين، ويسعدنا أن هؤلاء الشباب المصريين، الذين يتطلعون إلى أن يكونوا قادة في وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تمكنوا من مقابلة أشخاص هامين في مجال استكشاف الفضاء واستطاعوا توسيع وجهات نظرهم بشكل شامل، حيث يعد برنامج تبادل معسكرات الفضاء التابع لناسا مجرد مثال صغير على التعاون المصري الأمريكي في قضايا الفضاء.

الشباب المصريون المشاركون في معسكر ناسا الفضائي

وسافرت الفرق الثلاثة الفائزة إلى الولايات المتحدة في الفترة من 21 أبريل إلى 4 مايو، من خلال فرص التبادل والتي تركزت على المجالات العلمية، وشملت أيضاً زيارة متحف سميثسونيان للطيران والفضاء في واشنطن العاصمة، وحضور برنامج في مقر ناسا في هيوستن، تكساس، حيث التقى الطلاب بمهندسين من وكالة ناسا ومن بينهم المهندس المصري محمد الوسيمي، كما التقى المشاركون بعالمة الصواريخ السابقة في وكالة ناسا عائشة بو، التي زارت مصر في عام 2023 ومن المقرر أن تنطلق إلى الفضاء على متن مركبة بلو أوريجن في أكتوبر المقبل.

ويعد التعاون في المجالات العلمية مثل استكشاف الفضاء والذكاء الاصطناعي وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (ستيم)، جزءًا هاماَ من العلاقة الاستراتيجية القوية بين مصر والولايات المتحدة.