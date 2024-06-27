اجتماع تنسيقي لإطلاق المرحلة الأولى للموجة الـ23 لإزالة التعديات بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، بترأس الإجتماع التنسيقى للإستعداد لإطلاق الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وأيضاً التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بحيث يتم إدراج مختلف الحالات فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف، والإشراف المتواصل واللحظى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

ومن جانبها أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم بأنه بناء على تكليفات محافظ أسوان، يتم التنسيق المسبق بين كل الجهات المعنية والمختصة لتحقيق التكامل فيما بينها للإعداد والتجهيز الجيد لانطلاق هذه الموجة لإزالة مختلف أشكال التعدى.

انطلاق فعاليات المرحلة الأولى للموجة الـ23 فى 6 يوليو المقبل

لافتة بأنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات المختلفة، للإطمئنان والتأكد من جاهزية المعدات والسيارات والعمالة التى ستشارك فى فعاليات المرحلة الأولى لهذه الموجة التى ستنطلق فى 6 يوليو المقبل، وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، ليعقبها المرحلة الثانية فى الفترة من 3 إلى 23 أغسطس، ثم المرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس، وتنتهى فى 20 سبتمبر القادم بحيث سيتم التعامل مع مختلف الحالات الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.