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الخميس 27 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد جدة السعودي يتخذ قرارا بشأن صفقة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
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استقرت إدارة نادى اتحاد جدة السعودي، على تأجيل حسم صفقة انتقال الفرعون المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إلى صيف الموسم المقبل 2025، وذلك حسبما كشفت بعض التقارير الإنجليزية. 

وكان اتحاد جدة السعودى يسعى للتعاقد مع محمد صلاح بقيمة 175 مليون يورو، خلال الصيف الحالى.


وذكرت صحيفة "Team Talk" الإنجليزية، أن إدارة نادي اتحاد جدة أجلت التعاقد مع محمد صلاح خلال صيف 2025، مستهدفة ضمه للفريق في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الريدز.


وكان محمد صلاح، حصد جائزة أفضل لاعب في النادي الإنجليزي عن الموسم المنقضي 2023-2024.


وظفر محمد صلاح بجائزة لاعب الموسم في ليفربول، بعدما تفوق على زملائه بالفريق، فيرجيل فان دايك وأليكسيس ماك أليستر.


وخاض محمد صلاح 44 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات طوال الموسم المنصرم، أسهم خلالها في 38 هدفًا ما بين تسجيل وصناعة.


وتوج الفرعون المصري هذا الموسم مع ليفربول ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

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