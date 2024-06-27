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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخص في نشوب حريق بشقة سكنية في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب شخص إثر تعرضه لحروق، نتيجة حريق نشب بشقة سكنية بالدور الثالث بمنطقة باغوص تقسيم فله بجوار برج الدسوقي بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتلقيها بلاغاً بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بمنطقة باغوص ووجود مصاب.


على الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأسفر ذلك عن إصابة المواطن وليد فرج عبد الحي 30 سنة بحالة اختناق، ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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