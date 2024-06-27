في لمسة وفاء.. طلاب الصف الأول الإعدادي بمدرسة سانت تريز يشكرون محافظ أسوان

قدم نماذج من الطلاب المتفوقين بالمرحلة الإعدادية بمدرسة سانت تريزا “الكاثوليك” فى لمسة وفاء ورد للجميل شكرهم للواء أشرف عطية محافظ أسوان على تخريجهم كأول دفعة بالصف الأول الإعدادى، وهو الذي جاء بعد موافقة المحافظ بفتح الدراسة للمرحلة الإعدادية، وتخصيص 18 فصلا دراسيا لها، فضلاً عن قاعات للأنشطة والحاسب الآلى والمعامل، جاء ذلك فى حضور الراهبة فايزة جريس مليك مدير سانت تريزا .

وخلال اللقاء قدم اللواء أشرف عطية شكره للقائمين على العملية التعليمية بمدرسة سانت تريز لدورهم الملموس فى تقديم نموذج يحتذى به في الانضباط، والالتزام بأداء العمل التعليمي بشكل راق وبناء ومثمر .

وأكد أن هذا النموذج الناجح فى منظومة التربية والتعليم يساهم في خلق أجيال لديها من المثل والأخلاق والفكر المستنير لتحمل المسئولية فى مستقبل مشرق ملئ بكل الخير لمصرنا الحبيبة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

فيما أشادت مديرة المدرسة بالجهود المبذولة من محافظ أسوان للنهوض بمنظومة التعليم على أرض هذه المحافظة، وسعيه المستمر للتوسع فى المنشآت والفصول التعليمية لتلبية المطالب الجماهيرية، وهو ما لمسناه من خلال موافقة المحافظ على مد المرحلة التعليمية داخل المدرسة حتى الشهادة الإعدادية بما يلبى بدوره مطالب ورغبات أولياء أمور التلاميذ .

ولفتت إلى أن ذلك ساهم فى أداء المدرسة لرسالتها التعليمية كاملة لمرحلتي رياض الأطفال والتعليم الأساسى ( الإبتدائى ، والإعدادى )، وخاصة أنها تعتبر مدرسة عريقة تأسست فى عام 1895 ، وتتمتع وتتميز المدرسة بالشخصية الاعتبارية المصرية، وهى تابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك بمصر.