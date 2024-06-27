القاهرة الإخبارية: قانون ألماني يسمح بطرد أي مهاجر في حال تأييده جريمة إرهابية

قال عربي مرزوق، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في برلين، إن التفكير في قانون ألماني يسمح بطرد أي مهاجر حال تأييده جريمة إرهابية كان منذ فترة طويلة، ولكن فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الألمانية كان بمثابة دافع للحكومة برئاسة أولاف شولتس وحزبي الخضر والاشتراكي، والذي كان يتردد كثيرا في مثل هذه الإجراءات في ترحيل اللاجئين تحديدا من سوريا وأفغانستان.

وأضاف "مرزوق"، خلال رسالة على الهواء، أن الحكومة الألمانية تعتبر سوريا وأفغانستان دولتين غير آمنتين لإرسال اللاجئين الموجودين بها، حتى من يحرض على جرائم كراهية أو إرهاب.

ولفت إلى أنه بعد فوز اليمين المتطرف في ألمانيا أصبح هناك ضغط على الحكومة الألمانية، وبالتالي اتخذت قرارها بضرورة أن يكون هناك طرد بشكل فوري لأي لاجئ أو مهاجر إذا كان هناك منشور يحرض على الكراهية أو الإرهاب على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعجاب به.