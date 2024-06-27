انتخابات التشكيليين.. إغلاق باب الترشح على مقعد النقيب ومجلس الإدارة

أغلق باب الترشح على مقعد نقيب الفنانين التشكيليين ومجلس الإدارة، حيث تم فتح الباب يوم 8 يونيو إلى 26 يونيو الجارى، ومن المقرر أن يكون الإعلان المبدئى لأسماء المرشحين بنقابة التشكيليين، الأحد 30 يونيو، والطعون والتنازلات الإثنين 1 يوليو حتى الأربعاء 10 من الشهر نفسه، ويكون الفصل في الطعون وإعلان الأسماء النهائية الأربعاء 17 يوليو 2024.

موعد انتخابات التشكيليين

ويتم تحديد موعد الانتخابات الجمعة 16 أغسطس، وموعد الإعادة 30 أغسطس، على أن تتم الانتخابات طبقا لقانون النقابة رقم 83 لسنة 1976 والمعدل برقم 122 لسنة 1983، وطبقا للأغلبية المنصوص عليها بالقانون في المرحلة الأساسية والإعادة طبقا للتعديل الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2019، وثانيا مناقشة الميزانية واختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

نقيب التشكيليين السابق

انسحاب الدكتورة صفية القبانى

وكانت أعلنت الدكتورة صفية القبانى، نقيب التشكيليين السابق، عدم ترشحها في الدورة الجديدة، كما تنازلت عن رئاسة لجنة الانتخابات، معلقة: "السادة اعضاء الجمعية العمومية للفنانين التشكيليين، تشرفت أن أكون نقيبا لدورة كاملة أربعة سنوات، يناير ٢٠٢٠-٢٠٢٤ حتي الآن.. نحن في السنة الخامسة حتي إتمام الانتخابات علي خير وتسليمها باذن الله لمجلس جديد ونقيب جديد خلال أسابيع قليلة، أحببت النقابة وسعيت إلي خدمتها بكل ما أستطيع، ولم أرغب في الترشح فترة أخري.. علي الرغم أن النقابة مكان ترتفع فيه وتزيد علاقاتك الإنسانية بزملائك وتنمو، وقد حصدت الكثير من الصداقات والعلاقات الجميلة الطيبة، لأخذ استراحة محارب، وإعطاء فرصة لمجلس جديد ونقيب جديد ودماء جديدة لخدمة الزملاء".