المنطقة الجنوبية بالقاهرة تستعد لانطلاق مهرجان الفسطاط للحرف التراثية بمصر القديمة

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة تفقدية ميدانية بمشاركة نخبة من فناني قرية الفواخير والمثلثة وبحضور العميد ماجد فوزي المشرف العام على قرية الفواخير واللواء ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمة والمهندسة سارة إبراهيم بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذيين لاستعراض المواقع المقترحة لإقامة مهرجان الفسطاط للفنون التراثية والمقرر إقامته خلال الشهور القادمة، وعبر تكاتف جميع جهود الأجهزة التنفيذية وشركاء التنمية.

وفي مستهل الزيارة عقدت لقاء مع الحضور لاستعراض أهم أعمال التطوير المقترحة لقرية الفواخير والمثلثة وللتصور المقترح لإقامة المعرض من خلال عرض تقديمي عقبه جولة ميدانية شملت قرية الفواخير لوضع مقترح لرفع كفاءتها، كما شملت الجولة استعراض نسب تنفيذ الأعمال الانشائية بالمعارض والاتليهات والتي تتم إقامتها حاليا بسور القرية أولا بأول ليتم الانتهاء منها قبل اقامة المهرجان، حيث وجهت بمراعاة المواصفات الفنية في أعمال التشطيبات لتتناغم الاعمال بها مع طبيعة تصميم القرية .

كما شملت الجولة الميدانية تفقد حديقة الأمل التابعة للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة باعتبارها أحد المواقع المقترحة لاستضافة المهرجان بها، حيث وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم بضرورة الرفع المساحي لكافة الأبعاد بها لوضع تصور لكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل لاستقبال ضيوف وزوار المهرجان، بالإضافة إلى تحديد المواقع لعرض الأعمال الفنية والمنتجات الفخارية ومنتجات الحرف التراثية المختلفة والتي سيتم اختيارها بعناية فائقة لتتناسب مع طبيعة المهرجان من خلال لجنة سيتم تشكيلها .

وفي سياق متصل تفقدت منطقة المثلثة ومنطقة درب ١٧ و١٨ لوضع تصور ومقترح لأعمال التطوير بها ورفع كفاءتها من خلال رفع كفاءة البلدوات والأرصفة والارضيات بها وإمكانية تدبيش الأراضي الواقعة على الطريق خلف المثلثة لتتناسب مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شملتها المنطقة لتتماشى في سياسة الدولة المصرية لخلق مزارات سياحية جديدة تعد مظاهر جذب للمنطقة وتدعيمها بكافة الخدمات اللائقة وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية .

وخلال الجولة استمعت سيادتها لكل الآراء والمقترحات لتحديد موقع مهرجان الفخار بفسطاط مصر القديمة من خلال مراعاة عدة معايير منها توفير مساحة مناسبة لاستقبال مرتادي وضيوف المهرجان وتحقيق انسيابية الحركة بين قرية الفواخير والمثلثة وحديقة الأمل مع توفير أماكن الخدمات .