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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أرسل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الخميس، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو.

تقدم رئيس الجامعة في نص برقيته، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أسرة الجامعة، من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، قائلاً في نص برقيته: "إن ثورة 30 يونيو ستبقى عنواناً لإرادة المصريين، وإصرارهم على الحفاظ على هويتهم، والانتصار لوحدتهم، مؤكداً أننا سنظل دوماً نستلهم من هذه الثورة المجيدة روح التحدي، كما نعاهد الله، وقيادتنا السياسية، والشعب المصري العظيم، ببذل قصارى الجهد، ومُواصلة العطاء؛ من أجل تحقيق مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر".

أكد رئيس الجامعة، أن هذه الثورة جسدت قدرة الشعب المصري العظيم على صنع التاريخ، مشيدًا بما حققته الدولة المصرية من إنجازات في شتى المجالات في ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنياً أن يوفق الله قيادة دولتنا المصرية، لما فيه الخير للوطن والمواطنين، وتحقيق ما تصبو إليه من أهداف وغايات سامية، تحفظ  مكانة مصر العظيمة، وتُبقى راياتها عالية شامخة بين الدول.

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