لجنة القيادات بجامعة بنها الأهلية تعقد اجتماعاتها لاختيار المرشحين لمديري البرامج بالكليات

عقدت لجنة القيادات بجامعة بنها الأهلية، اجتماعاتها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء، وحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء لاختيار المرشحين لمديري البرامج لكليات الجامعة.

جاء ذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، والدكتور صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية ورئيس جامعة المنصورة السابق عضوًا من الخارج، والكاتب الصحفي محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ.

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أن اللجنة قامت باختيار المرشحين لمديري البرامج لكليات الجامعة بعد الإنتهاء من إجراء المقابلات الشخصية لهم أمام اللجنة المختصة، مشيرا إلى أن 90 مرشحا قد تقدموا لمناصب مديري 9 برامج بكليات الجامعة وتم إجراء المقابلات الشخصية ممن تنطبق عليهم الشروط طبقا للمعايير المطلوبة.

وكان مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية قد أعلن فتح باب التقدم لشغل عدد من المناصب والمواقع القيادية والأكاديمية بالجامعة وهي منصب رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، ومديرو البرامج، وذلك نظراً لانتهاء الفترة الانتقالية لتأسيس الجامعة الأهلية وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 15 /01 /2024 وحتى يوم الاثنين الموافق 05 /02 /2024، وطبقاً للقواعد والشروط المعلنة، وجرى نشر الإعلان على نطاق واسع ووقت كاف حتى يتسنى للراغبين التقديم وتجهيز المستندات المطلوبة لشغل المناصب المعلن عنها.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية إحدى الجامعات الأهلية الواعدة في مجال التعليم العالي ومقرها مدينة العبور والمنشأة عام 2022 من خلال جامعة بنها الحكومية بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة، وتسعى الجامعة إلى التميز الأكاديمي وتحقيق مكانة إقليمية ودولية متقدمة من خلال تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وشراكات وتعاون مع جامعات دولية مرموقة.